Zeven op zeven voor Lavillenie

ZÜRICH - De Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie heeft zijn onaantastbare status in de Diamond League in stand gehouden. Voor het zevende jaar op rij schreef de 29-jarige Lavillenie het klassement van de prestigieuze wedstrijdenserie op zijn naam. Sinds het begin van de Diamond League in 2010 won de Fransman ieder jaar de felbegeerde diamant bij het polsstokhoogspringen.

Door ANP - 1-9-2016, 22:16 (Update 1-9-2016, 22:16)

In de afsluitende wedstrijd in Zürich moest Lavillenie na een spannende tweestrijd de winst laten aan de Amerikaan Sam Kendricks. Beiden gingen tijdens hun tweede poging over 5,90 meter en deden vervolgens drie keer een mislukte poging om over 6,01 te springen. Omdat Kendricks op 5,84 de lat bij zijn eerste poging liet liggen en Lavillenie twee sprongen nodig had, ging de winst naar de Amerikaan. De Braziliaanse olympisch kampioen Thiago Braz da Silva, die Lavillenie klopte op de Spelen in Rio, eindigde met 5,84 als derde.