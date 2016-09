Murray snel klaar in tweede ronde US Open

NEW YORK - Tennisser Andy Murray heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De als tweede geplaatste Schot had onder het gesloten dak van het centercourt op Flushing Meadows tegen de Spanjaard Marcel Granollers genoeg aan drie sets: 6-4 6-1 6-4. De eerste ronde tegen de Tsjech Lukas Rosol kwam de olympisch kampioen ook al zonder setverlies door.

Door ANP - 1-9-2016, 22:04 (Update 1-9-2016, 22:04)

In de derde ronde neemt de mondiale nummer twee het op tegen Gilles Simon of Paolo Lorenzi. Murray kan in New York als vierde tennisser ooit in één jaar de finale halen van alle vier de grandslamtoernooien. Rod Laver, Roger Federer en Novak Djokovic lukten dat eerder.

Het vierde grandslamtoernooi van het jaar wordt donderdag geteisterd door regenval. Op de overige banen ligt het spel stil.