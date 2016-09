Thompson klopt Schippers ook in Zürich

ANP Thompson klopt Schippers ook in Zürich

ZÜRICH - Dafne Schippers heeft donderdag opnieuw een nederlaag moeten incasseren tegen Elaine Thompson op de 200 meter. De wereldkampioene uit Utrecht leek in de Diamond Leaguewedstrijd in Zürich op weg naar de winst, maar werd in de laatste meters nog gepasseerd door de olympisch kampioene uit Jamaica. Thompson zegevierde in 21,85 seconden, Schippers kwam als tweede over de finish in 21,86. Daarmee was ze een fractie sneller dan twee weken geleden in de olympische finale, waarin Schippers met 21,88 genoegen moest nemen met zilver achter Thompson.

Door ANP - 1-9-2016, 21:01 (Update 1-9-2016, 21:03)

De 24-jarige Nederlandse startte sterk in Letzigrund, het stadion in Zürich. Schippers kwam als eerste de bocht uit, maar op het laatste rechte stuk bleef de van haar bekende demarrage uit. Thompson knokte zich langszij en drukte zich als eerste over de finishlijn. De Amerikaanse Allyson Felix kwam als derde over de streep in 22,02.

Vorige maand op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Schippers op haar favoriete afstand ook al geklopt door Thompson, die daar eerder al het goud had gepakt op de 100 meter. Bij afwezigheid van de Jamaicaanse pakte Schippers zaterdag de winst op de 200 meter bij de Diamond League in Parijs. Ze stelde daarmee tevens de eindzege in het prestigieuze klassement veilig, goed voor een premie van 40.000 dollar en een diamantje.

Schippers won dit seizoen in de Diamond League de wedstrijden over 200 meter in Oslo en Londen. In Eugene moest ze, net als in Zürich, genoegen nemen met de tweede plaats. De Utrechtse kwam in het klassement over zeven wedstrijden uit op 48 punten, Thompson werd tweede met 30.