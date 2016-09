Hogenkamp onderuit in tweede ronde US Open

NEW YORK - Met tennisster Richel Hogenkamp is donderdag ook de laatste Nederlandse uit het enkelspel van de US Open verdwenen. De 24-jarige Doetinchemse moest in de tweede ronde buigen voor Timea Babos uit Hongarije, de nummer 31 van de plaatsingslijst. Hogenkamp was op baan vijf kansloos tegen Babos: 2-6 4-6.

Door ANP - 1-9-2016, 20:09 (Update 1-9-2016, 20:09)

Hogenkamp, de nummer 165 van de wereld, had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt. Daarin verraste zij in de eerste ronde de veel hoger aangeslagen Britse Heather Watson (6-2 7-5).

Hogenkamp en Babos konden donderdag pas de baan op toen het was gestopt met regenen in New York. De Hongaarse, 34e op de mondiale ranglijst, trok de eerste set binnen een half uur naar zich toe. In de tweede pakte Hogenkamp een break voorsprong (4-2), maar daarna trok Babos de partij naar zich toe door vier games op rij te winnen.