ANP Halep wint onder gesloten dak

NEW YORK - De Roemeense tennisster Simona Halep heeft donderdag de derde ronde bereikt van de US Open. De nummer vijf van de plaatsingslijst rekende onder het gesloten dak van het Arthur Ashe-stadion af met Lucie Safarova uit Tsjechië: 6-3 6-4. Halep en Safarova waren om 11 uur Amerikaanse tijd (17 uur in Nederland) de enigen die de baan op konden komen in het regenachtige New York. Op de andere banen startte het programma pas ruim een uur later, toen het was gestopt met regenen.

Door ANP - 1-9-2016, 19:06 (Update 1-9-2016, 19:06)

De 24-jarige Roemeense, vijfde op de wereldranglijst, bereikte vorig jaar de halve finales in New York. Daarin moest Halep buigen voor de Italiaanse Flavia Pennetta, die vervolgens in de eindstrijd ook landgenote Roberta Vinci klopte.

De Roemeense staat in de derde ronde tegenover de winnares van de partij tussen Richel Hogenkamp en Timea Babos uit Hongarije.