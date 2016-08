Tata Steel Chess doet De Kuip aan

WIJK AAN ZEE - Het Tata Steel Chess Tournament van Wijk aan Zee doet op 19 januari De Kuip aan. Ook volgend jaar wijkt het prestigieuze schaaktoernooi twee speeldagen uit naar een andere locatie. De organisatie verwacht later deze maand de tweede externe speelplaats bekend te maken. Wie in het stadion van Feyenoord in actie komen, wordt op 28 oktober bekend wanneer Tata Steel het deelnemersveld presenteert.

Door ANP - 1-9-2016, 11:57 (Update 1-9-2016, 12:11)

De schaakgrootmeesters speelden bij de editie van dit jaar in NEMO in Amsterdam en het Spoorwegmuseum in Utrecht. In de jaren daarvoor week het toernooi onder meer uit naar De Rotterdam van architect Rem Koolhaas, het Amsterdamse Rijksmuseum en de High Tech Campus in Eindhoven.

,,De Kuip vormt een prachtig decor voor de grootmeesters om hun partijen te spelen'', aldus Jeroen van den Berg, directeur van het Tata Steel Chess Tournament. ,,Niet alleen de grootmeesters zullen achter het schaakbord plaatsnemen. Samen met de gemeente Rotterdam en schaakverenigingen gaan we ook jongeren uit de Maasstad bij dit topevenement betrekken.'' De Rotterdamse wethouder van Sport, Adriaan Visser, reageerde verheugd op het nieuws dat het toernooi Rotterdam opnieuw aandoet.

De 79e editie van het schaaktoernooi vindt plaats van 13 tot en met 29 januari 2017.

Dit jaar won de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen voor de vijfde keer in zijn rijke carrière het schaaktoernooi van Wijk aan Zee.