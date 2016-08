Bertens wel door in dubbelspel

NEW YORK - Kiki Bertens heeft woensdag met haar dubbelspelpartner Johanna Larsson uit Zweden de tweede ronde bereikt op het US Open in New York. Het als vijftiende geplaatste duo was in twee sets te sterk voor het Japans-Amerikaanse koppel Misaki Doi en Varvara Lepchenko: 6-4 6-2. Vooral de service van Bertens en Larsson liep aanmerkelijk beter dan de opslag van hun opponenten. Het duel op baan elf duurde 70 minuten.

Door ANP - 31-8-2016, 20:35 (Update 31-8-2016, 20:35)

Bertens (24) werd dinsdag in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de zes jaar jongere Ana Konjuh uit Kroatië.

Jean-Julien Rojer kwalificeerde zich met zijn Roemeense makker Horia Tecau eveneens voor de tweede ronde. Het als vijfde geplaatste duo versloeg de Oostenrijker Julian Knowle en de Duitser Florian Mayer in twee sets: 6-1 6-3.