Wegracer Van der Mark naar Yamaha

ANP Wegracer Van der Mark naar Yamaha

ROTTERDAM - Motorcoureur Michael van der Mark verruilt Honda voor Yamaha in het wereldkampioenschap Superbike. De Rotterdammer neemt de plek in van de Fransman Sylvain Guintoli en vormt volgend jaar een koppel met de Brit Alex Lowes.

Door ANP - 31-8-2016, 8:24 (Update 31-8-2016, 8:24)

De 23-jarige Van der Mark maakte na het behalen van de wereldtitel in de Supersport in 2014 de overstap naar de zware Superbikes. Hij eindigde de afgelopen anderhalf jaar acht keer op het podium, maar wist nog geen race te winnen.

Yamaha maakt dit jaar een comeback in het WK Superbike. De motor is nog volop in ontwikkeling, maar Van der Mark verwacht er veel van. ,,Tijdens het debuutjaar is meteen duidelijk geworden dat er heel veel potentie in de motor zit. Ik ben daarom vol vertrouwen dat ik volgend jaar het juiste pakket heb om voor de wereldtitel in de Superbike te strijden.''