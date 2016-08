Hogenkamp verrassend naar tweede ronde

NEW YORK - Richèl Hogenkamp heeft dinsdag van haar debuut op het hoofdtoernooi van het US Open in New York een feestje gemaakt. De 24-jarige tennisster uit Doetinchem bereikte verrassend de tweede ronde van het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. De debutante, die momenteel nog maar de 165e plaats inneemt op de wereldranglijst, versloeg de veel hoger genoteerde Heather Watson in twee sets: 6-2 7-5.

Door ANP - 30-8-2016, 18:56 (Update 30-8-2016, 18:56)

De eveneens 24-jarige Britse is de nummer 73 van de wereldranglijst. Ze speelt echter niet zo graag in New York. Watson strandde voor het zesde jaar op rij in de eerste ronde van het US Open.