Stop met verkiezingsbeloftes

Dat premier Mark Rutte enkele verkiezingsbeloftes heeft gebroken was ons allemaal niet ontgaan. Duizend euro voor werkend Nederland en geen cent naar de Grieken: het zijn beloftes die geen stand hebben gehouden. Met de verkiezingen in aantocht heeft de premier hier nu zijn excuses voor aangeboden. Het ’sorry’ van Rutte maakt duidelijk dat het geen zin heeft om dergelijke beloftes te doen. Ons coalitiestelsel levert slechts waterige compromissen op. Wie verkiezingsbeloftes doet in ons land is bij voorbaat al een leugenaar.