ANP Nadal zonder problemen naar tweede ronde

NEW YORK - De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft maandag zonder grote problemen de tweede ronde bereikt van het US Open in New York. De tweevoudige kampioen (2010 en 2013) zegevierde in drie sets over Denis Istomin uit Oezbekistan. De setstanden waren 6-1 6-4 6-2. De eenzijdige partij duurde toch nog ruim twee uur.

Door ANP - 29-8-2016, 22:44 (Update 29-8-2016, 22:44)

Voor Nadal was het de vijfde zege in het vijfde duel met Istomin. De nummer vier van de plaatsingslijst speelt in de tweede ronde van het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar tegen de Italiaan Andreas Seppi, die in vier sets te sterk was voor de Fransman Stéphane Robert.