ANP Van der Breggen twee keer in actie op EK

NIEUWEGEIN - Wielrenster Anna van der Breggen komt twee keer in actie op de Europese titelstrijd, die van 14 tot en met 18 september in het Franse Plumelec-Morbihan wordt verreden. De winnares van olympisch goud op de weg en brons in de tijdrit is geselecteerd voor de wegwedstrijd en de tijdrit. Ook Ellen van Dijk, die in Rio de Janeiro net naast een podiumplaats greep, heeft een dubbelrol toegewezen gekregen.

Door ANP - 29-8-2016, 17:39 (Update 29-8-2016, 18:06)

Bij de mannen start Stef Clement op beide onderdelen. In de tijdrit wordt hij vergezeld door Steven Lammertink. Op de weg door, onder meer, Wout Poels. Bij de vrouwen start ook voormalig olympisch kampioene Marianne Vos op de weg.

Het is de eerste keer dat op de Europese titelstrijd ook door de profs wordt gereden. De wedstrijden zouden aanvankelijk in Nice plaatsvinden, maar na een zware terroristische aanslag eerder dit jaar in de Zuid-Franse plaats konden de autoriteiten de veiligheid niet garanderen.

De selecties:

Mannen, weg: Koen Bouwman, Twan Castelijns, Stef Clement, Huub Duyn, Martijn Keizer, Koen de Kort, Bert-Jan Lindeman, Sam Oomen en Wout Poels. Tijdrit: Clement, Steven Lammertink.

Vrouwen, weg: Chantal Blaak, Lucinda Brand, Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Amy Pieters, Marianne Vos, Riejanne Markus en Jeanne Korevaar. Tijdrit: Ellen van Dijk, Anna van der Breggen.