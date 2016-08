Wesley Kreder terug naar wielerploeg Wanty

BRUSSEL - Wesley Kreder rijdt volgend seizoen weer voor de Belgische wielerploeg Wanty-Groupe Gobert. De Nederlander, die de afgelopen twee jaar uitkwam voor Team Roompot, heeft een verbintenis voor twee jaar getekend bij de ploeg waarvoor hij in 2014 ook al uitkwam.

Door ANP - 29-8-2016, 16:53 (Update 29-8-2016, 16:53)

Kreder (25) boekte dit jaar zijn tweede zege als beroepsrenner. Hij won de tweede rit in de Ster ZLM Toer, nadat hij al in 2012 de Ronde van de Vendée op zijn naam had geschreven. ,,Hij is een renner die perfect in onze visie past'', zei algemeen manager Jean-François Bourlart. ,,Wesley zal heel nuttig zijn in de sprintvoorbereiding voor Kenny Dehaes. Bovendien kan hij zijn eigen plan trekken in de klassiekers."