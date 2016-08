Djokovic vol twijfels in New York

NEW YORK - Tennisser Novak Djokovic begint vol twijfels aan de US Open. De titelverdediger en aanvoerder van de wereldranglijst had de afgelopen weken last van zijn linkerpols, waardoor hij zich moest afmelden voor het ATP-toernooi van Cincinnati. De Serviër beleefde eerder deze maand dramatische Olympische Spelen, waar hij zowel in het enkel- als dubbelspel vroeg strandde.

Door ANP - 29-8-2016, 10:40 (Update 29-8-2016, 10:40)

,,Ik doe alles wat in mijn macht ligt om zo fit mogelijk aan de start te staan'', zei Djokovic in de aanloop naar de US Open. Hij begint het laatste grandslamtoernooi van het jaar tegen servicekanon Jerzy Janowicz, de lange Pool die nog niet zo lang geleden veertiende stond op de wereldranglijst. ,,Het gaat beter en beter. Hopelijk kan ik mijn backhand weer gebruiken'', aldus de Serviër, die dit jaar de Australian Open en Roland Garros won. ,,Als sporter heb je soms tijd nodig om topfit te worden. Maar die tijd heb ik nu niet, dus ik probeer te improviseren en mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden.''