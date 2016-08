Bertens begint als nummer 22 aan US Open

NEW YORK - Tennisster Kiki Bertens begint als nummer 22 van de wereldranglijst aan de US Open. De 24-jarige Westlandse leverde één plek in ten opzichte van vorige week, toen ze haar naam terugvond op de 21e plaats. Bertens werd afgelopen week op het WTA-toernooi van New Haven al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Door ANP - 29-8-2016, 7:35 (Update 29-8-2016, 7:35)

De halvefinaliste van Roland Garros zit even in een mindere periode. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro werd ze zowel in het enkelspel als gemengddubbel al in de eerste ronde uitgeschakeld en dat was vervolgens ook haar eindstation in Cincinnati en New Haven. Bertens is op de US Open als twintigste geplaatst. In de eerste ronde neemt ze het op tegen Ana Konjuh uit Kroatië, de huidige nummer 92 van de wereld.

Bij de mannen steeg Robin Haase van de 64e naar de 62e plaats. De Hagenaar opent de US Open maandag tegen James Duckworth uit Australië, die op de 195e plek staat.