Zware crash levert Magnussen snee in enkel op

ANP Zware crash levert Magnussen snee in enkel op

SPA-FRANCORCHAMPS - Zijn bolide was volledig aan gruzelementen, maar Kevin Magnussen kwam er zelf met slechts een snee in zijn enkel wonderwel goed vanaf. De Deense Formule 1-coureur crashte zondag zwaar tijdens de Grote Prijs van België. Na het uitkomen van de bochtencombinatie Eau Rouge/Radillion verloor Magnussen de controle over zijn Renault en vloog hij op volle snelheid de bandenstapel in.

Door ANP - 28-8-2016, 15:43 (Update 28-8-2016, 15:43)

De gele bolide schoof zijwaarts de omheining in en kwam daarna met de neus naar voren tot stilstand in de bandenstapel. Hoewel de Renault zwaar beschadigd raakte, kon Magnussen op eigen kracht uit het wrak stappen. Hij liep wel moeilijk, veroorzaakt door de snee in zijn enkel. De Deen werd eerst onderzocht in het medische centrum op het circuit en ging daarna naar een nabijgelegen ziekenhuis voor nader onderzoek.

Volgende week is al de volgende race, op Monza in Italië.