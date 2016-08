Volleyballers opnieuw langs Slowakije

NIEUWEGEIN - De Nederlandse volleyballers hebben zondag in Nieuwegein ook hun derde oefenduel met Slowakije gewonnen. In een uitverkocht Merwestein won het team van bondscoach Gido Vermeulen met 3-0: 25-19 25-19 25-17. Oranje was eerder met 3-0 en 3-1 te sterk voor de Slowaken, de nummers 12 van Europa. Nederland staat één plaats hoger.

Oranje bereidt zich voor op twee kwalificatietoernooien voor het EK van 2017. Van 15 tot en met 17 september treft Nederland in Turgutlu thuisland Turkije, Oostenrijk en Wit-Rusland. Diezelfde vier landen treffen elkaar een week later in Koog aan de Zaan opnieuw. De nummer één na deze zes duels plaatst zich voor het EK, voor de nummer twee volgt nog een herkansing.