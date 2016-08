LottoNL-Jumbo weer renner kwijt in Vuelta

Door ANP - 28-8-2016, 14:05 (Update 28-8-2016, 14:05)

OVIEDO (ANP) - Na Steven Kruijswijk heeft zondag opnieuw een renner van LottoNL-Jumbo moeten opgeven in de Ronde van Spanje. De Italiaan Enrico Battaglin stapte al kort na de start van de negende etappe af. Battaglin was eerder deze Vualta zwaar ten val gekomen, maar hoopte de twee bergritten voor de rustdag van dinsdag door te komen. Hij had met name last van een knieblessure.

De Spanjaard Igor Anton ging zondag niet meer van start. Battaglin was vervolgens opgever nummer veertien in deze Ronde van Spanje.