ANP Hogenkamp tegen Britse Watson op US Open

NEW YORK - Tennisster Richel Hogenkamp neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen Heather Watson. De Britse is de nummer 75 van de wereldranglijst.

Door ANP - 27-8-2016, 18:41 (Update 27-8-2016, 18:41)

Hogenkamp bereikte het hoofdtoernooi van het grandslam in New York door drie overwinningen in het kwalificatietoernooi. De Doetinchemse, zelf 165e op de wereldranglijst, speelde niet eerder tegen Watson.

Kiki Bertens en Robin Haase waren rechtstreeks geplaatst voor de US Open. Bertens werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan de Kroatische Ana Konjuh, Haase treft de Australiër James Duckworth.

De eerste ronde van de US Open begint maandag.