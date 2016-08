Gehavende Contador gaat verder

VILLALPANDO - Ondanks zijn zware val in de zevende etappe van de Ronde van Spanje gaat de gehavende Alberto Contador zaterdag toch van start in de achtste rit. De Spaanse renner is echter niet blij met het tijdverlies door zijn val. Op Twitter deed hij zaterdag een oproep aan de internationale wielrenunie UCI om de 'driekilometerregel' in te voeren. De tijden moeten dan drie kilometer voor het einde van de etappe worden bepaald.

Door ANP - 27-8-2016, 13:15 (Update 27-8-2016, 13:15)

,,Aangezien 80 procent van de valpartijen in de laatste drie kilometer van een rit gebeuren, is het dan echt slecht voor het spektakel om de verschillen al op drie kilometer van de streep op te meten?'', twitterde Contador. ,,Zo vermijd je dat de klassementsrenners zich willen mengen tussen de sprinters uit angst om tijd te verliezen. Ik denk dat dat toch een optie is die we op zijn minst moeten overwegen."