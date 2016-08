Spaanse finale in Winston-Salem

ANP Spaanse finale in Winston-Salem

WINSTON-SALEM - Het tennistoernooi in het Amerikaanse Winston-Salem krijgt een Spaanse finale. Pablo Carreno Busta en Roberto Bautista Agut nemen het zaterdag tegen elkaar op.

Door ANP - 27-8-2016, 8:43 (Update 27-8-2016, 8:43)

Bautista Agut versloeg in de halve eindstrijd de Serviër Viktor Troicki met 7-5 6-7 (2) 6-2. Hij leek aanvankelijk de partij in twee sets te beslissen. Na de winst in de eerste nam hij een voorsprong van 5-0, maar daarna kwam Troicki op stoom. Hij trok de stand recht en won de tweede set in de tiebreak. In het derde bedrijf herstelde Bautista Agut zich echter en besliste de partij met 6-2.

Carreno Busta was in de andere halve finale met 6-4 7-6 (5) te sterk voor de Australiër John Millman.