ANP Contador zwaar gehavend, niets gebroken

PUEBLA DE SANABRIA - Alberto Contador is zwaar gehavend uit de zevende etappe van de Ronde van Spanje gekomen. De drievoudig winnaar van de Vuelta kwam vrijdag op 400 meter van de finish ten val en liep over de hele linkerkant van zijn lichaam schaafwonden en blauwe plekken op. Uit eerste onderzoeken leek hij niets te hebben gebroken.

Door ANP - 26-8-2016, 21:09 (Update 26-8-2016, 21:09)

,,Ik kwam hard terecht op mijn kuit en heup. Alles doet pijn aan de linkerkant van mijn lichaam, maar er lijkt niets gebroken'', zei de kopman van Tinkoff, die dit jaar door een val voortijdig de Ronde van Frankrijk moest verlaten. ,,Ik ga nu rusten en morgen zullen we nog eens goed bekijken hoe ik ervoor sta.''

Ploegleider Sean Yates wilde nog niet vooruitlopen op een eventuele opgave van de Spanjaard. ,,We weten meer na verdere onderzoeken. Het is domme pech. Hij werd gewoon de hoek in gesmeten, leek het wel. Juist nu hij eens goed van voren in het peloton zat.''