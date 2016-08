Verstappen snelste in tweede vrije training

SPA-FRANCORCHAMPS - Max Verstappen heeft vrijdag zijn Nederlandse fans op het circuit van Spa-Francorchamps getrakteerd op de beste tijd in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van België. De Limburgse formule 1-coureur was in zijn Red Bull de snelste in 1.48,085. Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo reed de tweede tijd in 1.48,341.

Door ANP - 26-8-2016, 16:46 (Update 26-8-2016, 16:46)