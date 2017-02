Wie bepaalt hoe laat het is?

DigiDaan NEMO Kinderlezing.

Hoe komt het dat er twaalf maanden in een jaar zitten en dat één dag bestaat uit 24 uur? Wie heeft dat zo bedacht? Astrofysicus Djoeke Schoonenberg van de Universiteit van Amsterdam gaat samen met kinderen op zoek naar het antwoord tijdens de maandelijkse Kinderlezing bij NEMO Science Museum in Amsterdam.

Om uit te vinden wie heeft bepaald hoe laat het is, legt Schoonenberg eerst uit hoe het komt dat we überhaupt weten dat er iets is als ’tijd’. „Voor ons is tijd heel vanzelfsprekend. Met horloges en smartphones kun je altijd en overal weten hoe laat en welke dag het is”, zegt Schoonenberg. „Maar voordat er klokken bestonden, bestonden tijdsaanduidingen ook al. Mensen keken naar de stand van de zon en de maan om de tijd vast te stellen.” Zo duurt een dag precies één rondje die de aarde om zijn eigen as draait en cirkelt de aarde in een jaar tijd volledig om de zon heen.

Gelijk gezet

Nederland heeft trouwens nog niet zo heel lang één centrale tijd. „Pas in 1909 werden alle klokken in Nederland gelijk gezet”, vertelt Schoonenberg. Dat had te maken met de treinschema’s. „Tot dat moment had elke plek zijn eigen tijd en was het in bijvoorbeeld Enschede wat later dan in Amsterdam. En dat is voor het op tijd rijden van een trein niet handig.”

Als astrofysicus doet Schoonenberg onderzoek naar de manier waarop planeten zich vormen. In de lezing gaat ze dus niet alleen in op de tijd op aarde. „We gaan uitvinden hoe iemand van een andere planeet kan bepalen hoe laat het is”, verklapt ze. In augustus werd een bijzondere planeet ontdekt rond de ster die het dichtst bij onze ster - de zon - in de buurt staat: planeet Proxima b. Deze planeet zou heel goed bewoonbaar kunnen zijn.

Zon

„Het grappige aan deze planeet is dat één kant altijd naar de zon is gericht. Hier is dus geen dag en nacht (één dag op die planeet duurt even lang als één jaar op die planeet, red.) waar buitenaardse wezens de tijd aan kunnen ophangen zoals wij dat doen”, vertelt Schoonenberg enthousiast. „Hoe kan een hypothetische bewoner dan toch tijd meten?”

Kinderen die willen weten hoe het komt dat er 24 uur in een dag zitten, kunnen zondag 12 februari deelnemen aan de Kinderlezing, om 13.00 uur bij NEMO Science Museum in Amsterdam. Reserveer via www.nemosciencemuseum.nl/kinderlezing