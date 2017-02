Wie heft er en wie niet?

Tennet en de Gasunie zijn nationale netbeheerders. Beide betalen precariobelasting op leidingen. De Gasunie zegt niet om welk bedrag het gaat. Het bedrag dat huishoudens betalen via Tennet is verwaarloosbaar klein (minder dan 25 cent per huishouden).

Er zijn zeven regionale netbeheerders. Drie regionale beheerders hebben geen precarioaanslag ontvangen. Van de andere vier rekent één (Enexis) nog geen kosten door omdat de beheerder bezwaar maakt tegen de ontvangen aanslagen. Huishoudens in de gebieden van Liander, Stedin of Enduris betalen via de energierekening...