’Oneerlijke precarioheffing moet nodig op de schop’

Foto: ANP

AMSTERDAM - Inwoners van een gemeente betalen via de precarioheffing op ondergrondse leidingen vaak mee aan ’leuke dingen’ in andere gemeenten waar ze nog nooit zijn geweest. Totale willekeur regeert deze verborgen belasting op elektriciteits-, gas- en waterleidingen die in de grond zitten.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 20:00 (Update 3-2-2017, 20:15)

Wat onderzoekster Corine Hoeben van Onderzoeksinstituut Coelo aan de Rijksuniversiteit Groningen betreft, moet de belasting op de schop. ,,Door de verschillen in gemeenten kan het gebeuren dat iemand op Ameland meebetaalt aan een brug of peuterspeelzaal in Schagen, dat...