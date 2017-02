Rijdt u wel eens te hard?

Een geliefd onderwerp op verjaardagen: snelheidscontroles. Zeer binnenkort besteden we in de krant en op de dagbladsites aandacht aan dit onderwerp.

Door Redactie - 3-2-2017, 12:00 (Update 3-2-2017, 12:24)

In samenwerking met Flitsmeister hebben wij de hotspots van mobiele snelheidscontroles in kaart gebracht. Plekken waar je grote kans loopt om te worden geflitst. Hoe denkt u over snelheidscontroles en boetes voor te snel rijden? We horen graag uw mening in deze 'flitspeiling’.

