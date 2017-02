’Nieuwe initiatieven onzeker’

PETTEN - Er kan in de jaren twintig zelfs een tekort zijn aan medische isotopen, in plaats van een overschot. Dat stellen Pallas en NRG in een gezamenlijke reactie. Nieuwe, alternatieve productiemethoden, zijn volgens hen nog steeds zeer onzeker.

Door Roel van Leeuwen - 3-2-2017, 7:58 (Update 3-2-2017, 7:58)

Klopt het dat de vraag naar Molybdeen en het vervalproduct Technetium -99m is achtergebleven?

’De laatste jaren heeft de vraag zich gestabiliseerd, onder meer als gevolg van tekorten aan isotopen door productiestops van de NRU in Canada en de HFR in Petten tussen 2008...