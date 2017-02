Op Schiphol gestrande Iraniërs toch naar VS

SCHIPHOL - Een echtpaar uit Iran dat op Schiphol was gestrand door het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump mag toch de VS in.

Door Redactie - 1-2-2017, 22:13 (Update 1-2-2017, 22:13)

De KLM meldt volgens de NOS dat de Amerikaanse immigratiedienst een ,,hoge uitzondering’’ heeft gemaakt voor het echtpaar.

Op basis waarvan de uitzondering voor het echtpaar is gemaakt, is onbekend. Het echtpaar is nu nog in Nederland. KLM heeft de twee opgevangen in een hotel. Donderdag om 13.00 uur vliegen ze naar Washington.