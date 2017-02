Statenleden CDA ’checken’ openbaar vervoer

HAARLEM - De fractie van het CDA Noord-Holland gaat op zaterdag 4 februari de kwaliteit van het openbaar vervoer in de provincie testen. Volgens Statenlid Dennis Heijnen wil het CDA testen hoe het beleid van de provincie in de praktijk uitwerkt.

In twee teams gaan de Statenleden verschillende routes afleggen: één route gaat via Muiden en Huizen naar Hilversum, de andere route via Uitgeest en Akersloot naar Alkmaar.

Statenlid Dennis Heijnen: ,,We spreken in de provincie vaak over toegankelijkheid van het OV, de bereikbaarheid van onder andere kleine kernen en de kwaliteit van ons busvervoer. Het CDA wil met deze ludieke actie testen hoe het beleid van de provincie in de praktijk uitwerkt. De bevindingen zullen we verwerken in onze standpunten."

De Statenleden zullen onderweg actief twitteren en facebooken over het verloop van hun reis onder de #CDAovtour. CDA-leden uit de afdelingen die de Statenleden aandoen zullen een deel meereizen.