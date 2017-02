Burg Groep zet 100 miljoen om

HEERHUGOWAARD - De Burg Groep is een grote speler op de Europese markt met een omzet van honderd miljoen euro in natuurazijnen, siropen en reinigingsmiddelen.

Door Rien Floris - 1-2-2017, 17:00 (Update 1-2-2017, 17:00)

In bijna iedere keukenkastje in West-Europa staat wel een product van de Burg Groep die veel huismerken voor de supermarkten produceert. Ook in Afrika, het Midden-Oosten, India en Sri Lanka is de - van oorsprong - azijnbrouwer actief.

Het bedrijf startte zeventig jaar geleden als familiebedrijf. Dat is het nog met inmiddels zeven productiecentra in Nederland, België, Duitsland,...