Gedeputeerde Staten: ’lezers regionale bladen hebben meer kennis van politiek’

HAARLEM - Regionale media hebben een belangrijke rol, ook als ’waakhond’ voor de zorgvuldige besluitvorming in gemeenten en provincie, dat stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in antwoord op Statenvragen van de Socialistische Partij.

Door Roel van Leeuwen - 1-2-2017, 13:35 (Update 1-2-2017, 13:35)

Statenleden Bruggeman en Boelhouwer dienden eerder deze maand Statenvragen in na berichten over het dreigende banenverlies voor een kwart van de journalisten van Holland Media Combinatie, de uitgever van onder meer deze krant.

In antwoord op de vragen stellen Gedeputeerde Staten ervan overtuigd te zijn dat de lezers van regionale bladen, die een bereik van 501.000 lezers hebben, meer kennis hebben over de provinciale politiek en provinciaal beleid omdat deze dagbladen hier geregeld over schrijven.

De Statenleden wilden ook weten wat het bereik is van de eigen communicatiemiddelen van de provincie. Gedeputeerde Staten laten weten dat de weblogs van commissaris Johan Remkes en de gedeputeerden gemiddeld worden gelezen door 200 unieke externe bezoekers. Op Facebook heeft de provincie in december ruim 55.000 unieke gebruikers bereikt.

De Statenleden vragen aandacht voor de verdringing van onafhankelijke berichtgeving in de dagbladpers door ’niet zelden feitenvrije meningsuitingen’ op sociale media.

Volgens Gedeputeerde Staten is een onafhankelijke, diverse en vrije pers een onmisbare voorwaarde voor een volwassen democratie, maar verkeert de provincie niet in een positie om sturing te geven aan veranderingen in de media en het veranderende mediagebruik van de consument.