Natuur holt niet verder achteruit

Foto René Pop Lepelaars in Noord-Holland, in dit geval Texel.

HAARLEM - Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Noord-Holland is nog maar vijftien procent aanwezig. Sinds 1990 is de sterke neergang van de biodiversiteit echter gestopt, zo blijkt uit het rapport ’Biodiversiteit in Noord-Holland’.

Door Roel van Leeuwen - 1-2-2017, 13:07 (Update 1-2-2017, 13:30)

Onlangs werd de otter weer gesignaleerd in Noord-Holland, het aantal lepelaars groeit en ook de das is weer een vaste inwoner van de provincie. Het zijn enkele positieve signalen als het gaat om de staat van de natuur in Noord-Holland.

Maar gedeputeerde Adnan Tekin waakt voor teveel optimisme. ,,Er is...