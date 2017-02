Verkoop levert KLM ook weer nieuwe kunst

Een van de dertien tekeningen van Barry Mc Gee Bekijk Fotoserie

AMSTELVEEN - Binnenkort kan de kunstcommissie van KLM weer nieuwe kunstwerken aankopen. Met de verkoop van 54 werken komt daar bijna drie ton voor vrij. Werken die anders maar stonden te versloffen in het depot.

Door Frans van den Berg - 1-2-2017, 19:36 (Update 1-2-2017, 19:36)

Met een vraagprijs van 50.000 euro is de foto van een drukke straat in Shanghai, in 1997 gemaakt door fotograaf Thomas Struth, het klapstuk van de verkoopexpositie later deze maand. Er zijn maar tien afdrukken van gemaakt en het werk is enorm (184 bij 220 centimeter). „Het...