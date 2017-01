Hof: ’Bestuur Stichting Loterijverlies terecht geschorst’

Archieffoto Ferdy Roet

AMSTERDAM - Het bestuur van de Stichting Loterijverlies - de stichting die honderden miljoenen euro’s claimt van de Staatsloterij - blijft geschorst. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam bepaald.

Door Roel van Leeuwen - 31-1-2017, 15:09 (Update 31-1-2017, 16:04)

Volgens het Hof geven de financiële transacties van Loterijverlies BV aanleiding om te veronderstellen dat het geld van de circa 194.000 deelnemers aan de Stichting Loterijverlies op een onjuiste wijze is besteed. Het gaat om miljoenen euro’s die aan bv’s van Loterijverliesoprichter Ferdy Roet op Guernsey en The Isle of Man zijn overgemaakt.

Het...