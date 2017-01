Commercie won de Star Wars

A long time ago in a galaxy far, far away... Met die tekst beginnen de Star Wars-films, waarvan de eerste (eigenlijk de vierde) veertig jaar geleden uitkwam. Tot op de dag van vandaag trekken de films en de personages veel fans, niet alleen far, far away, maar gewoon in Hoorn. Bij het Museum van de 20ste eeuw is het zondagmiddag dan ook volle bak bij de tentoonstelling over de filmreeks.

Door Sam Trompert - 30-1-2017, 7:00 (Update 30-1-2017, 7:00)

Voor wie de afgelopen veertig jaar in een ander sterrenstelsel verbleef: Star Wars behandelt grofweg de strijd tussen goed (de rebellen) en kwaad (het Galactische Keizerrijk). De eerste drie delen gaan over het opgroeien van Anakin Skywalker. Anakin is een veelbelovende Jedi die zich uiteindelijk bekeert tot de Duistere Kant. De tweede trilogie volgt de poging van de rebellen om het Galactische Keizerrijk omver te werpen. Sinds 2012 worden er nieuwe films gemaakt door Disney.

De films zijn nog altijd een absolute hit. „Het blijft tot de verbeelding spreken. Iedereen kan zich wel met een van de personages identificeren”, weet fan en verzamelaar Marc Kuin (44) uit Hoorn. Daar zit wat in. Er is een traditionele held (Luke), maar ook een sterke heldin (Leia), schattige wezens als Chewbacca en comic relief van robots C-3PO en R2D2.

Deal

Regisseur George Lucas maakte in de jaren ’70 een opmerkelijke deal met de distributiemaatschappij. Hij stemde in met een vrij laag salaris, maar alleen op voorwaarde dat de rechten rond de merchandise van hem zouden worden. „Die mensen dachten, ’prima joh, voor die paar t-shirtjes’. Daar hebben ze zich enorm op verkeken”, vertelt museumdirecteur Hans Stuijfbergen. Verzamelaars leggen soms duizenden euro’s neer voor een actiefiguurtje in de originele verpakking uit de jaren ’70.

Pronkstuk

Juist die merchandise staat centraal in de tentoonstelling in het kader van het veertigjarig jubileum van de filmreeks, zegt Stuijfbergen. Lucas werd namelijk schathemeltjerijk van de verkoop van Star Wars-spullen. Poppetjes, kleding, lichtsabels, namaak-wapens, posters: de verzamelaar is er al veertig jaar gek op. Het staat allemaal uitgestald in het museum. Pronkstuk volgens Stuijfbergen: een vitrine met een compleet ingerichte jongenskamer, van dekbedovertrek tot nachtlamp. „Dat is ook echt allemaal van een iemand geweest, iemand die nu nog steeds verzameld.”

Publiekstrekker deze zondag zijn de leden van de Dutch Garrison, de officiële Nederlandse Star Wars-kostuumvereniging. Bezoekers kunnen op de foto met een Stormtrooper, of zelfs met de kwaadaardige Keizer. Dat blijkt een vurige wens van veel fans, al verstoppen sommige jonge liefhebbers zich achter de kuiten van papa of mama. Als de kinderen wel durven, wisselen ze na afloop van plek met de fotograaf. Papa wil ook even.

Om de bezoekersstroom in goede banen te leiden is de directeur zondag tevens portier. Tot ver op het Krentenplein staan mensen te wachten om naar binnen te mogen. Opvallend, want de tentoonstelling loopt al sinds november vorig jaar.

Levendige handel

De tentoonstelling kwam mede tot stand dankzij verzamelaars, die hun zorgvuldig bij elkaar gespaarde memorabilia ter beschikking stelden. Onder hen Marc Kuin (44) uit Hoorn. „De eerste 96 figuurtjes zijn van mij”, vertelt hij. Het verzamelen van Star Wars-merchandise is een kostbare liefhebberij. „Ik schat zo’n €5.000,-”, antwoordt Kuin op de vraag hoeveel geld hij over de jaren aan zijn hobby kwijt is geweest.

Dat lijkt veel, maar het is ook een investering. Op internet is een levendige handel gaande in Star Wars-spullen. Kuin coördineert een (ruil)beurs in de ontvangsthal van het museum, waar verzamelaars proberen hun verzameling compleet te maken. Al weten de echte fans: „there is no try”.

Dat kan om de kleinste dingen gaan. De meeste actiefiguren en -poppetjes zijn ooit gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld: om mee te spelen. En zoals dat gaat met speelgoed verdwijnen kleine attributen, zoals wapentjes en helmpjes, uiteindelijk in de stofzuigerzak. De bezitter van een compleet actiefiguur heeft dus goud in handen. Zeker als zo’n poppetje altijd in de originele verpakking is gebleven. „Dat kan zo €800,- opleveren”, weet Kuin.

De handel beleeft de laatste jaren wel een soort hoogtepunt. „Dit is voor ons echt herbeleving van onze jeugd”, zegt Kuin. „De jongens en meisjes die als 10-jarige de eerste films zagen, zijn nu rond de 40, 50. Die kunnen nu eindelijk de poppetjes kopen die vroeger te duur waren.”