KLM weigert passagiers naar VS

SCHIPHOL - (ANP) - Vliegtuigmaatschappij KLM heeft zaterdag zeven passagiers die op weg waren naar de Verenigde Staten geweigerd mee te nemen wegens het inreisverbod dat president Donald Trump heeft ingesteld voor inwoners uit zeven islamitische landen.

,,We hadden ze heel graag willen meenemen, maar het heeft geen zin. Ze komen bij aankomst het land niet in'', zei een woordvoerster van de KLM. De maatschappij betaalt de vervoerskosten van twee passagiers voor hun reis terug naar hun opstappunt. Vijf andere mensen konden al eerder worden gewaarschuwd. Uit welke plaats de reizigers wilden vertrekken, kon ze niet zeggen.

KLM weet nog niet wat het beleid in de toekomst wordt. ,,We proberen hierover helderheid te krijgen'', aldus de woordvoerster.

Ook andere vliegtuigmaatschappijen zoals EgyptAir en Qatar Airway weigerden zaterdag passagiers met bestemming de VS mee te nemen.

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat premier Mark Rutte het inreisverbod veroordeelt. ,,Het discrimineren van mensen op basis van hun afkomst mogen we niet accepteren, ook niet als het de president van de VS is die het doet. Ik wil dat premier Rutte zich scherp uitspreek tegen deze maatregel en het voortouw neemt om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken", aldus Klaver.