NS: ’Staan in spits onvermijdelijk’

foto united photos Een stampvolle trein van Haarlem naar Amsterdam.

AMSTERDAM - Staan in de spits hoort er in het drukke Nederland bij en dat zal altijd zo blijven, laat de NS weten in reactie op de dagvaarding van ConsumentenClaim. Ook reizigersorganisatie Rover is die mening toegedaan.

Door Frans van den Berg - 26-1-2017, 17:14 (Update 26-1-2017, 17:38)

ConsumentenClaim eist dat passagiers die in de trein moeten staan, de helft van de reiskosten terugkrijgen. Wie niet eens mee kan, moet ook een vergoeding krijgen. Binnenkort zal de rechter een oordeel moeten vellen over die megaclaim.

„Ze mogen dat proberen, maar wij denken dat ze...