Weer minder geld naar Nederlandse brandweer

RIJSWIJK - De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald. Aan de brandweer werd door de gemeenten in 2015 ruim 1 miljard euro uitgegeven. Dat komt neer op 63 euro per inwoner. Dat meldt CBS op basis van de definitieve cijfers over 2015.

Door Rens Koldenhof - 26-1-2017, 2:00 (Update 26-1-2017, 2:00)

De daling is een voortzetting van een trend die in 2010 werd ingezet. De uitgaven namen sindsdien met ongeveer 6 procent af, nadat ze in de vijf jaar daarvoor sterk waren gestegen.

In 2005 besteedden de gemeentes in de veiligheidsregio’s samen 725 miljoen euro aan de brandweer.

Daling

Tot 2010 namen de uitgaven fors toe met 400 miljoen euro. Daarna zette een geleidelijke daling in met 68 miljoen euro naar 1,057 miljard euro in het laatst gemeten jaar.

Berekend per inwoner groeiden de uitgaven van de gemeenten aan de brandweer van 44 euro in 2005 naar 68 euro per inwoner in 2010, om daarna weer licht te dalen tot 63 euro in 2015. Dat is nog altijd 43 procent meer dan tien jaar eerder.

Verschillen

De gemeentelijke brandweeruitgaven verschillen per veiligheidsregio en lopen uiteen van 19 miljoen euro in Gooi en Vechtstreek tot bijna 90 miljoen euro in Rotterdam-Rijnmond.

Per inwoner waren de uitgaven daar met 70 euro echter niet het hoogst, maar in Amsterdam-Amstelland (79 euro).

Ook in de kleinste regio met de laagste uitgaven, Gooi en Vechtstreek, werd per inwoner met 77 euro meer uitgegeven dan het landelijke gemiddelde.

Twente

De uitgaven van de gemeenten aan de brandweer stegen de afgelopen tien jaar het meest in de veiligheidsregio Twente, van 19 miljoen naar 43 miljoen euro.

Ook berekend per inwoner was hier met een ruime verdubbeling sprake van de grootste groei.

In de veiligheidsregio Friesland stegen de totale uitgaven het minst (25 procent), maar per inwoner was de kleinste toename te zien in Amsterdam-Amstelland (14 procent).