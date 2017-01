Robot vervangt de mens niet

foto AFP Melkmachines bestaan al langer, maar er komen nu ook robots die voederen, vegen en poepruimen.

AMSTERDAM - De ontwikkeling van robots gaat nu nog stap voor stap, maar dat het tot een revolutie gaat leiden is een feit. De angst dat de robot de mens gaat vervangen, is onterecht.

Door Frans van den Bergf.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 22:21 (Update 24-1-2017, 22:36)

Dat viel gisteravond te beluisteren tijdens een debat in de Rode Hoed in Amsterdam. Na de automatisering en de opkomst van computers, is de komst van steeds meer robots gewoon een volgende ontwikkeling. Dat robots zwaar en gevaarlijk werk van mensen kunnen overnemen, vindt niemand een probleem.

Maar nu...