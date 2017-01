Omroep NH: 'We staan aan jullie zijde'

AMSTERDAM - Burgemeesters, regionale politici en abonnees betuigden al massaal hun steun aan de redacties van Holland Media Combinatie, waar een kwart van de redactionele banen op het spel staat. De regionale omroep NH steekt de journalisten nu ook een hart onder de riem.

Door Redactie - 20-1-2017, 13:42 (Update 20-1-2017, 14:03)

'Beste collega’s van Holland Media Combinatie,

Met pijn in het hart hebben we de berichten gelezen over de aangekondigde reorganisatie, de ontslagen en de sluiting van regiokantoren.

Dit is hard aangekomen, ook bij ons. Niet alleen omdat we meeleven met de collega’s, mensen die we tegenkomen op locatie of met wie we vroeger hebben samen gewerkt. Het treft ons vak: de regionale journalistiek, die zo belangrijk is. Steeds belangrijker wordt in deze tijd en alles wat er op ons af komt.

We weten dat jullie kritisch zijn op de publieke omroep, wat we op bepaalde momenten ook snappen. Als regionale omroep in NH werken we er hard aan om juist een andere positie in te nemen. Daarin werken we graag samen met jullie.

Daar hoeft het nu niet over te gaan, we willen laten weten dat we oprecht meeleven en aan jullie zijde staan als het gaat om het beschermen van het belang van de lokale en regionale journalistiek, de pluriformiteit, het bewaken van de overheden en instanties en een stem bieden aan hen die het nodig hebben.

We hebben groot respect voor de regionale kranten en de journalisten. Instituten met een lang verleden, die geworteld in de regio en in de harten van de mensen. Sta op voor wat belangrijk is en weet dat we jullie hierin ondersteunen.

De nieuwsredactie van (RTV) NH.

Ondertekend door hoofd Nieuws Jacky de Vries en elf redacteuren.'