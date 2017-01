Noord-Holland tekent het Nationale Kustpact

HAARLEM - De provincie Noord-Holland zal in februari het Nationale Kuspact ondertekenen als het aan Gedeputeerde Staten ligt. In het pact, dat is opgesteld op initiatief van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, wordt afgesproken dat er een zonering komt die duidelijk maakt waar wel en waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan.

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Gedeputeerde Joke Geldhof: ,,Alle partijen die betrokken zijn bij de Nederlandse kust, zijn het eens dat er een zonering moet worden gemaakt. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar partijen zitten nu op één lijn. Met zijn allen vertegenwoordigen we de belangen van dit kostbare deel van Nederland, waar iedereen op zijn eigen manier zo van geniet. Dat willen we graag zo houden.’’

In Noord-Holland zijn de provincie, gemeenten, natuurorganisaties en recreatiesector gestart met een eigen ‘pact'. Onder regie van de provincie wordt gewerkt aan een toekomst perspectief voor de Noord-Hollandse kust. Dit moet voor de zomer gereed zijn.

In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet duidelijk worden waar de natuur met rust moet worden gelaten en waar ruimte is voor nieuwe economische activiteiten. Dat geldt voor zowel het strand als de binnenduinrand.

Provinciale Staten moeten nog wel goedkeuring geven voor de ondertekening