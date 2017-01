LAKS: ’We wilden Nederland wakker schudden’

ANP Sven Annen (18), toch geen lijsttrekker.

AMSTERDAM - LAKS-voorzitter Sven Annen (18) heeft zich de woede van journalistiek Nederland op de hals gehaald. Het plan om vanuit de scholierenclub een politieke partij te beginnen blijkt een zogenoemde ’hoax’. Het is niet waar.

Door Sam Trompert - 18-1-2017, 11:26 (Update 18-1-2017, 11:48)

„Als het een grap is, is ’ie geslaagd”, schreef deze krant dinsdag, al werd de actie van het LAKS verder als serieus nieuwsfeit behandeld. Ten onrechte, blijkt nu. Het LAKS ageerde begin deze week tegen het ’rendementsdenken’ in het onderwijs. Die boodschap landde in kranten, op radio en tv en internet.

Waarom hebben jullie deze stunt uitgehaald?

„Tja, ik zou bijna ’sorry’ zeggen, maar ik heb geen spijt. We wilden de politiek en Nederland wakker schudden en aandacht vragen voor fundamentele problemen in het onderwijs. Dit was ons laatste redmiddel.”

Journalisten vroegen voorafgaand aan de persconferentie: is dit een grap? Toen hield je vol.

„Ik weet het, het is niet gangbaar, maar het was niet ons doel om iedereen voor de gek te houden en aan het lachen te maken. De problemen die we aankaarten zijn echt en levensgroot, daar wilden we aandacht voor. Daarom heb ik de leugen volgehouden.”

Heeft het LAKS eerder gelogen?

„We hebben wel eens eerder een stunt uitgehaald door vlak voor de invoering van het leenstelsel om een ’genadezesje’ te vragen. Leerlingen die op zakken stonden toch te laten slagen, zodat ze nog van de basisbeurs konden profiteren, maar niet zo extreem.”

En die tienduizenden klachten bij de Eindexamen Klachtenlijn?

„Dat is echt. Niet alles wat we naar buiten brengen is onwaar.”

Hoe moeten we dat nu geloven, Sven?

„Tja, he he he.”

Met de actie heeft het LAKS veel mediabedrijven bewust voorgelogen. De hoofdredactie van de NOS beraadt zich op zijn relatie met de scholierenclub. „Deze vorm van het verspreiden van nepnieuws is buitengewoon schadelijk. Het schaadt het vertrouwen van het publiek in de journalistiek (en daarmee ook de positie van de NOS) en het schaadt de relatie tussen de NOS en het LAKS”, schrijft ze in een open brief op de NOS-site.