Hoger beroep Draaisma in april

AMSTERDAM - Het hoger beroep in de zaak rond Raja Draaisma gaat pas op 11 april van start.

Door Frans van den Berg - 17-1-2017, 15:42 (Update 17-1-2017, 16:49)

Bij het Hof in Amsterdam waren dinsdagmiddag de advocaat van de verdachte aanwezig, net als de nabestaanden. De rechters konden nog niet met de zaak aan de slag gaan, omdat de rechtbank Haarlem eerst alle originele stukken moet inleveren. Zonder stukken nog geen zitting. Op 11 april zou dan mogelijk wel de regiezitting kunnen beginnen. De echt inhoudelijke behandeling komt later.

Eind november veroordeelde de Haarlemse rechtbank Ferry de G. uit Zaandam tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens doodslag op zijn ex-vriendin Raja Draaisma uit Hoofddorp. Het Openbaar Ministerie had zestien jaar geëist voor moord, maar keiharde bewijzen daarvoor ontbraken. De advocaat van de verdachte had juist beweerd dat het wapen tijdens een worsteling voor de nagelstudio in Hoofddorp was afgegaan. Het slachtoffer werd drie maal geraakt, waarvan eenmaal in het achterhoofd.

De verdachte zit overigens nog steeds vast.