Chauffeurs brodeloos na kritiek Schipholtaxi

foto ANP Schipholdirecteur Jos Nijhuis (L) en directeur Schipholtaxi Gamis el Bouakili plaatsten in 2014 het eerste taxibordje. Drie chauffeurs moesten hun bordje inleveren.

AMSTERDAM - Drie taxichauffeurs zijn verbannen van de luchthaven na kritiek van hen in de media op Schipholtaxi. Zonder inkomsten van de Schipholritten kunnen zij hun dure Tesla’s niet meer betalen.

Door Frans van den Berg - 16-1-2017, 17:38 (Update 16-1-2017, 17:46)

En dus eisten de drie chauffeurs maandagmiddag in kort geding voor de Amsterdamse rechtbank dat ze weer vanaf de standplaats op Schiphol mogen rijden en een schadevergoeding krijgen. De rechter doet over een week uitspraak, maar mochten ze weer op Schiphol worden toegelaten, dan is dat van korte duur. Schipholtaxi heeft...