Van de leerlingenraad naar het Binnenhof

Bas Czerwinski De nummers 1,2 en 3 van de naamloze lijst van het LAKS, met in het midden lijsttrekker Sven Annen (18).

DEN HAAG - Nog een paar minuten en het is 10.00 uur, het moment dat de persconferentie van de nieuwe, uit scholierenorganisatie LAKS voortgekomen, politieke partij gaat beginnen. De top-3 van de naamloze lijst zit achter de tafel. Blikken wisselen, mondhoeken gaan omhoog. Als dit een grap is, is ’ie geslaagd.

Door Sam Trompert - 16-1-2017, 16:25 (Update 16-1-2017, 16:25)

Want daar zitten ze dan, drie jongens van een jaar of 18, 19. Van de leerlingenraad, naar perscentrum Nieuwspoort, waar de grote jongens belangstellend komen luisteren. De NOS, het RTL Nieuws en Hart van Nederland zijn op de persconferentie afgekomen, net als enkele krantenjournalisten. En een fotograaf van het ANP. Een mooie score voor een nieuwe partij op zoek naar aandacht.

Maar is het een grap? Maandagmiddag moet de partij, net als alle nieuwe politici aan het firmament, 11.250 euro betalen. Gaat dat wel lukken?, vragen de journalisten. Lijsttrekker Sven Annen (18) bereidt zich al maanden voor op dit moment. „Als we het geld niet binnen zouden hebben hadden we het niet gedaan”, zegt hij.

’Pensioen’

Als een volleerd politicus pareert hij de vragen over de vereiste waarborgsom en steunbetuigingen. Standpunten over de staat van het onderwijs schudt hij losjes uit de mouw. „Het onderwijs kent fundamentele problemen”, zegt hij. „Terwijl het in de Tweede Kamer bijna alleen maar over ouderen lijkt te gaan. ’Pensioen’ is zo’n beetje het meest gebruikte woord daar.” Ook het framen van het debat lukt soepeltjes. „Er zaten eigenlijk geen vragen tussen die ik niet verwacht had”, antwoordt hij even later desgevraagd.

Annen zit in vwo 6. Dit zijn de eerste verkiezingen dat hij mag stemmen. Het zijn ook de eerste verkiezingen waar hij verkiesbaar zal zijn. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Het LAKS lobbyt bij het ministerie van onderwijs en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Het lukte in de wandelgangen niet goed genoeg de ’fundamentele problemen’, waar Annen het over heeft, aan te kaarten. „Politici zijn veel bezig met de waan van de dag.”

Rendementsdenken

Grootste ergernis van de scholieren: het rendementsdenken in het onderwijs. Scholen doen hun best hoge slagingspercentages te halen, want op basis daarvan krijgen ze geld. Het gevolg is dat leerlingen vooral leren een toets te halen, in plaats van dat ze kennis opdoen die beklijft. „De hele bovenbouw staat in het teken van het examen”, zegt het LAKS daarover. Verder willen ze kleinere klassen, meer inspraak voor leerlingen en meer tijd voor docenten om lessen voor te bereiden.

Dat levert na 50Plus, Denk, en Geenpeil weer een one-issuepartij op. Zitten jongeren daar wel op te wachten? „Jongeren willen hun stem laten horen, ook diegenen die nog niet mogen stemmen. En een partij voor jongeren is er nog niet”, aldus Annen.

Wie op de scholieren wil stemmen moet opletten. De naam LAKS komt niet op het stembiljet voor. De jongeren gaan campagne voeren met het lijstnummer. Eind deze maand wordt duidelijk welk nummer dat is.