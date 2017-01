Kinderlezing: Wat is het grootste getal?

DigiDaan Kinderlezing bij NEMO

Wat is een miljoen? Hoe zien een miljard zandkorrels eruit en uit hoeveel cijfers bestaat een biljard? Tot hoever kun je eigenlijk tellen? Hoogleraar algebraïsche meetkunde Lenny Taelman van de Universiteit van Amsterdam gaat zondag 22 januari samen met kinderen op zoek naar het grootste getal tijdens de Kinderlezing bij NEMO Science Museum in Amsterdam.

Een miljard, triljard of 1000 biljoen; het zijn allemaal grote getallen. Maar wat is nou het grootste getal? Een biljard? ,,Een biljard plus 1 is nòg groter,’’ zegt Taelman. Je kunt er altijd eentje bij optellen, dus waar ligt de grens? Tijdens de Kinderlezing, speciaal voor nieuwsgierige kinderen tussen 8 en 12 jaar, vertelt Taelman alles over het grootst denkbare getal en legt hij uit wat wiskunde nou precies is. Hij is gespecialiseerd in meetkunde en getaltheorie en weet daardoor ontzettend veel over grote getallen.

Wiskunde

Cijfers zijn een belangrijk onderdeel van wiskunde. De cijfers die wetenschappers gebruiken (0-9) om met grote getallen te rekenen, worden pas een paar eeuwen gebruikt in de westerse wereld. ,,Daarvóór werden Romeinse cijfers gebruikt,’’ vertelt Taelman. ,,De Romeinen waren heel slim, met hun banken en aquaducten bijvoorbeeld, maar ze hadden een heel domme manier van getallen opschrijven.’’ Met letters valt namelijk niet te rekenen. Dat kunnen de kinderen zelf ondervinden tijdens de lezing. De Arabische cijfers zoals we die nu kennen, waren al een jaar of 800 geleden in Europa geïntroduceerd. Toch duurde het tot de 16e eeuw voordat ze ook echt wijd werden gebruikt. ,,Als je nu een miljoen wilt opschrijven, schrijf je zeven cijfers. En niet een eindeloze rij M’s en X’en.’’

Priemgetallen

Het is dus heel handig dat wetenschappers een manier hebben gevonden om grote getallen te kunnen schrijven, maar waar zijn die getallen nou eigenlijk goed voor? ,,Juist die grote getallen, en dan met name grote priemgetallen (getallen die niet deelbaar zijn, zoals 7 of 11, red.), worden dagelijks gebruikt. Ze worden ingezet om bijvoorbeeld WhatsApp-berichten te versleutelen,’’ legt Taelman uit. ,,Grote getallen zijn nodig om berichten te kunnen beveiligen.’’

Nooit hetzelfde

Wiskunde is dus heel veelzijdig en het wordt overal toegepast. ,,Wiskunde is heel divers en het is nooit twee keer hetzelfde,’’ zegt Taelman enthousiast. ,,Het heeft alles te maken met de wereld waarin we leven en het zit vol onverwachte verbanden, zoals de meetkunde wat de oude Grieken al deden en de getaltheorie. Dat is zo verstrengeld in de hedendaagse wiskunde, dat hebben wetenschappers niet zien aankomen. Dat soort dingen zorgt ervoor dat wiskunde alleen maar leuker en interessanter wordt.’’

Kinderen die enthousiast zijn over cijfers en die graag zelf willen uitvinden wat het grootste getal is, kunnen zondag 22 januari deelnemen aan de Kinderlezing om 13.00 uur bij NEMO Science Museum in Amsterdam. Reserveer via www.nemosciencemuseum.nl/kinderlezing