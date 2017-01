OM: Inbeslagname MH17 spullen was ’rechtmatig’

Foto: Michel Spekkers Een foto uit het in beslag genomen beeldmateriaal. Te zien is de loods in Oekraïne waar materiaal van MH17 lag opgeslagen en waar Spekkers nog verschillende restanten van het toestel aantrof.

DEN HAAG - De uitkomst van het DNA-onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut naar botresten die vorige week door de Nederlandse journalist Michel Spekkers in Oost-Oekraïne, wijst uit dat het gaat om resten van een slachtoffer van de MH17 crash. Het gaat om een al in 2014 geïdentificeerd slachtoffer. Een tegenslag voor nabestaanden van de twee nog altijd niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp.

Door Rens Koldenhof - 13-1-2017, 20:23 (Update 13-1-2017, 20:27)

Het openbaar ministerie maakte het nieuws vrijdagavond bekend. Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, met een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

Inbeslagname

In de persverklaring wordt ook uitvoerig stilgestaan bij de inbeslagname van de apparatuur van de Purmerendse freelance journalist. Deze was ’rechtmatig’ bepaalde de rechter-commissaris donderdag.

De rechter-commissaris heeft wel als voorwaarde gesteld dat Spekkers aanwezig moet zijn bij de inspectie van zijn materiaal. En dat die controle onder toezicht van een onafhankelijke derde moet plaats vinden. De beelden van de vindplaats van de MH17 resten mogen vervolgens in overleg met Spekkers gekopieerd worden. Maar ook zonder deze beelden is duidelijk dat de vondst van Spekkers resten van slachtoffers van het rampvliegtuig betreft.

Na bemiddeling door de NVJ heet Spekkers afgesproken dinsdag samen met de coördinator van het MH17 onderzoeksteam naar de beelden te gaan kijken. Als hij niet tevreden is over de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt kan hij de sessie onderbreken en worden de beelden opnieuw in een kluis gelegd in afwachting van een rechterlijke uitspraak wat er verder mee gaat gebeuren.

Primo

Onduidelijk is nog wat moet gebeuren met de beelden en geluidsopnames die Spekkers heeft gemaakt van de gebeurtenissen op Schiphol zelf. Daar filmde de metgezel van de Purmerendse journalist de ontmoeting van Spekkers met opsporingsambtenaren van Primo, het onderzoeksteam dat de gebeurtenissen rond het neerhalen van MH17 onderzoekt. In Moskou had hij met deze ambtenaren afgesproken de restanten over te dragen. Zelf maakte hij geluidsopnamen van de ontmoeting. Hiervan maakte hij pas later melding.

Justitie wil nu dat deze data gewist worden, omdat er leden van het onderzoeksteam Primo op staan. Het bekend maken van de identiteit van deze opsporingsambtenaren zou het onderzoek naar de MH17 ramp kunnen bemoeilijken en ook hun veiligheid in het geding brengen.

Spekkers heeft na de uitspraak van de rechter commissaris aangegeven de beelden die de identiteit van de ambtenaren zouden kunnen onthullen te willen blurren. Daarover vindt inmiddels overleg plaats met Justitie.

Spekkers reisde vorige week door Oost-Oekraïne, waar hij constateerde dat de plek waar vlucht MH17 in juli 2014 neerstortte nog altijd niet helemaal opgeruimd is. Hij nam daarop enkele spullen en botresten die hij aantrof mee. Hij zegt altijd van plan te zijn geweest deze te willen overdragen aan de autoriteiten.

De journalist reisde voor zijn bezoek aan de crashsite twee weken door Oost-Oekraïne, waar hij een groot aantal gesprekken ten behoeve van een documentaire over het gebied opnam. De meeste gegevens op de inbeslaggenomen apparatuur en geheugenkaarten bevatten dit gevoelige materiaal.

De NVJ heeft de inbeslagname van de apparatuur veroordeeld en noemt deze buitenproportioneel.