Is het veilig in de speelhal?

Koen van Weel Chillen in de ballenbak.

NOORDWIJKERHOUT - Veel indoorspeeltuinen zijn niet veilig genoeg voor kinderen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De dienst constateerde het afgelopen jaar een hoop technische mankementen en problemen rond de certificering.

Door Sam Tromperts.trompert@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 16:51 (Update 13-1-2017, 16:57)

Indoor speelhallen tot in de puntjes gecontroleerd

In overdekte speeltuinen kunnen kinderen klimmen en klauteren over verschillende speeltoestellen. Vaak zijn die ook weer met elkaar verbonden. Een paradijs voor de kleintjes dus en ook voor menig ouder een vluchtheuvel op regenachtige herfstdagen. Al is het niet echt rustgevend in zo’n ’krijspaleis’.

De NVWA controleert steekproefsgewijs hoe het gesteld is met de veiligheid in binnenspeeltuinen. Van de 37 speelhallen voldeden 33 locaties aanvankelijk niet aan de eisen, weet Benno Bruggink van de NVWA. Ondernemers vinden de inspecties prima, blijkt uit een rondgang. Maar ze voelen zich wel een beetje aan de schandpaal genageld. Het is inmiddels weer in orde, maar ze staan nog wel op het internet als speelhal waar iets mis was.

Vergrootglas

„Als je met een vergrootglas een speelhal inspecteert vind je overal wel wat”, zegt Edwin Groot. Groot werkt op het hoofdkantoor van Monkey Town, met onder andere filialen in Warmond en Purmerend. Bij die laatste constateerde de NVWA het afgelopen jaar een ’verbeterpunt’. Er mistte een dopje op een schroefje van de rodelbaan. „Ik zei nog, ’ik zet dat dopje er direct op’. Maar nee, dan krijg je zes weken later een herhaalbezoek.”

Twee vestigingen van de speelhalketen Ballorig moesten aan de bak, die in Heerhugowaard en Zaandam. Inmiddels is de boel weer op orde. „Ik durf te zweren dat het veilig is in onze vestigingen”, zegt directeur Andreas Ezinga. „We zijn ook absoluut voor extern toezicht.”

Ook speeltuin KidsZoo in Noordwijkerhout kreeg een lijstje mee van de inspecteur. „We hadden geen stickers op onze autootjes en geen bewegwijzering op de baan”, legt bedrijfsleider Peter de Ruijter uit. De Ruijter benadrukt dat hij het goed vindt dat er streng gecontroleerd wordt, maar af en toe is het ’spijkers op laag water zoeken’, tijdens zo’n inspectie. De certificering wil namelijk nog wel eens veranderen, legt hij uit. „We hebben autootjes uit Italië, met twee zitjes. Toen we die vijf jaar geleden kochten was dat prima, maar nu mag je er nog maar met een persoon op. Brusselse regelgeving, maar ja: Italië is ook van de EU, toch? Je gaat ervan uit dat het goed zit.”

Verantwoordelijk

Volgens Bruggink zijn ondernemers zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van wetswijzigingen. „Als exploitant moet je op de hoogte zijn van de regels.”

Ook bij Spelekids, in Loosdrecht, waren misstanden, maar deze speelhal was onbereikbaar voor commentaar.