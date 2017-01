Defensie is een mannenbastion

Defensie Hennis bezoekt een legeroefening.

Defensie is een mannenbastion waar zes maal zoveel mannen werken (48.771) dan vrouwen (7.793). Dat is inclusief burgerpersoneel.

Door Rien Floris - 13-1-2017, 16:39 (Update 13-1-2017, 16:39)

De commando’s en het Korps Mariniers hebben (nog) geen enkele vrouw onder de wapenen, al zou de hoogste baas Jeanine Hennis-Plasschaert dat graag zien.

De mariniers zijn een apart gevechtsonderdeel van de Koninklijke Marine. De marinemannen en -vrouwen die op bijvoorbeeld schepen werken, zijn geen mariniers. Het Korps opereert in kleine gevechtseenheden, die in de voorste linies worden ingezet. Dat kan in Noorwegen zijn bij...